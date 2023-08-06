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Разведка США: Первая партия войск ЧВК Вагнер прибудет в Нигер уже в воскресенье
Как сообщается, руководству республики удалось подписать контракт с Группой Вагнера

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  Как сообщают журналисты французского телеканала France24, новому руководству республики Нигер удалось заключить контракт с Частной Военной Компанией "Вагнер". В разведке США сообщают, что уже с воскресенья бойцы "Оркестра" будут перебрасываться на территорию страны.

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  Согласно информации разведки Соединенных Штатов Америки, инструкторы компании уже могли прибыть на территорию страны и начать подготовку военных республики. Так как Сообщество Западноафриканских Государств (ЭКОВАС) угрожает уже в ближайшие дни ввести войска на территорию Нигера, руководству ЧВК "Вагнер" и новому правительству страны приходится работать в спешке. Ранее в сети распространяли информацию, что первая партия бойцов уже прибыла в аэропорт Ниамея на российском самолёте Ил-76, но в компании данную информацию опровергли.

  Учитывая, что подразделения "Вагнера" в ближайшее время пропустят участие в Специальной Военной Операции на Украине, у компании есть неплохая возможность расширить свою деятельность на территории Африки. Помимо денежного вознаграждения, выполнение данного контракта стало бы новой рекламной акцией для других африканских республик. Однако, не ошибаются ли источники телеканала France24 и разведывательные службы США, мы узнаем уже в ближайшее время, когда силы ЭКОВАС должны будут сделать следующий шаг.

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#россия #сша #вагнер #чвк #армия #франция #нигер #африка #разведка #контракт
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