Различные источники начали приводить видеозапись с посадкой российского самолёта Ил-76 как доказательство того, что Группа Вагнера прибыла в республику Нигер

В сети начали распространять видео с идущим на посадку российским самолётом Ил-76 «Илюша». По тиражируемой информации, на борту "Богатыря Илюши" бойцы Группы Вагнера прибыли в столицу африканской республики Нигер Ниамей.

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В пресс-службе Группы Вагнера данную информацию опровергают. Как заявляют в компании, распространяемая видеозапись является старой, а приземляется российский борт, предположительно, на аэродром в Судане. На момент написания статьи, нет никакой достоверной информации, что подразделения Группы Вагнера проводят переброску на территорию республики Нигер.

На сегодня, одним из самых интригующих вопросов остаётся - придёт ли Частная Военная Компания "Вагнера" на помощь народу Нигера, или же будет наблюдать за развитием событий со стороны. Напомним, согласно информации иностранных изданий, бывший начальник штаба республики Нигер отправился с деловой поездкой в столицу Мали, чтобы заручиться поддержкой компании Евгения Пригожина, но точной информации о результатах поездки пока нет, а день окончания ультиматума, выдвинутого Нигеру Союзом Западноафриканских Государств ЭКОВАС, всё ближе и ближе.