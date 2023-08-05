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Украинские военные показали последствия от взрыва ФАБ-500
Советские бомбы из 1954-го года с внедренными современными технологиями, показывают внушительные результаты

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  Украинские военные показали последствия удара советской 500-килограммовой авиационной бомбы с фугасной боеголовкой(ФАБ-500), модифицированной унифицированным модулем планирования и коррекции.

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  В самом начале Специальной Военной Операции Российская Армия не использовала большую часть своего имевшегося вооружения. Авиабомбы различных типов начали использоваться лишь ближе к середине конфликта на Украине. Далее в ходе боевых действий всё это вооружение модифицировалось, конструкторы испытывали новые модули и встраивали старое советское оружие современные технологии.

  Бомбы разработанные в далёком 1954-ом году, способна наводить ужас и в современных конфликтах. При всём при этом, данная модель является далеко не самой тяжёлой из всего семейства советских авиационных бомб. В запасе России имеется ещё множество боеприпасов такого типа с большей боевой массой.

  Совсем недавно Россия начала применять кассетные боеприпасы в зоне Специальной Военной Операции, однако, военные специалисты заявляют, использовались наипростейшие снаряды такого типа и что у России есть ещё огромное разнообразие подобных боеприпасов, законсервированных на складах. 

  Видео можно посмотреть по ссылке:https://t.me/c/1721466008/27625

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#россия #украина #сво #всу #армия #конфликт #ссср #вкс #бомбы #фаб-500
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Украинские военные показали последствия от взрыва ФАБ-500
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