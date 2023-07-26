В ходе десятичасовых боёв Армия России сумела разбить наступающие подразделения Киева

За сегодняшний день на Запорожском направлении вооруженные силы Украины несколько раз атаковали позиции наших бойцов вблизи населённого пункта Работино. В ходе десятичасовых боёв ребята из Министерства Обороны России сумели выстоять и разбить наступающие силы. Часть украинских военнослужащих сумела откатиться на исходную, часть погибла на полях, а некоторые вышли к нашим парням и сдались.

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В сети появились видео с разведывательного дрона. Украинские подразделения оставили в полях под Работино две боевые машины пехоты M2 Bradley с усиленным бронированием бортов и затрофеенный ранее украинцами танк Т-72 Б3М.

Эти машины имели незначительные повреждения. Из-за поломок в ходовой части украинские солдаты оставили их, покидая поле боя. Однако, поступает информация, что сожжённой военной техники ВСУ в разы больше. В сети есть и другие кадры с поражением НАТОвских танков, боевых машин и другой бронетехники дронами-камикадзе "Ланцет". Источники сообщают о более чем тридцати единицах военной техники, оставшейся на поле боя после украинского наступления.