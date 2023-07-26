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В городе Шаосин власти Китая запускают раздачу цифровых юаней на сумму 5.6 миллиона долларов
Данная акция посвящена Азиатским играм 2023 и призвана продемонстрировать возможности цифровой валюты Центрального Банка Китая

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  За прошедшие годы мы увидели, как в криптовалюту и цифровые активы начали заходить крупные игроки: Tesla, Google, Microsoft, Facebook (признанная экстремистской организацией на территории России), Amazon и многие другие. За последнее время же началась борьба между странами за господство в сфере цифровых активов. Многие считают, что технология блокчейна - это будущее для всего мира.

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  Таким образом в китайском городе Шаосин в скором времени запустят раздачу цифровых юаней, посвященную Азиатским играм 2023 года. Данное мероприятие должно было пройти еще в сентябре 2022-го года, но из-за ковидных ограничений было принято решение перенести Азиатские игры на год. В рамках акции "Добро пожаловать на Азиатские игры", как сообщает China News Network, жителям Шаосин раздадут токены цифровых юаней на общую сумму около 5,6 миллиона долларов. Таким образом Китай продемонстрирует возможности цифровой валюты Центрального Банка.

  Сообщается, что в городе уже запущены сервисы оплаты цифровым юанем покупок в супермаркетах, оплаты услуг в больницах и возможность заплатить за проезд в транспортных предприятиях. Оплата будет проходить знакомым всем жителям Поднебесной способом - по QR-коду.

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#китай #технологии #криптовалюта #блокчейн #инновации #цифровая валюта #юань #азиатские игры #шаосин
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