Министерство Обороны требует, чтобы ни одного человека из ЧВК Вагнера не было в зоне СВО

В настоящее время ещё продолжается передислокация подразделений Частной Военной Компании "Вагнер" на новую базу в Республике Беларусь. На момент написания статьи известно об 11-ой колонне "Музыкантов", отправленной в Братскую Республику.

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Первого августа 2023 года последние бойцы компании "Вагнер" покинут зону Специальной Военной Операции и отправятся на новое место пребывания - в Беларусь. Как сообщает пресс-служба ЧВК "Вагнер", Министерство Обороны требует, чтобы с первого августа в зоне СВО не было ни одного сотрудника "Оркестра". Связано такое требование может быть с тем, что руководство компании отказалось от подписания контракта с МО. Ранее сообщалось, что все отказавшиеся будут вынуждены покинуть зону боевых действий.

Все остальные подразделения, начиная от спецназа "Ахмат" и заканчивая добровольческими отрядами, подписали контракт с МО ещё до конца июня. Всё же руководство компании считает, что в будущем ещё поучаствует в Специальной Военной Операции, а на данный момент личный состав занимается собственной подготовкой и передачей боевого опыта силовым структурам и воинским формированиям Республики Беларусь. В сети уже имеется огромное количество видеоматериалов с белорусских полигонов ЧВК "Вагнер".