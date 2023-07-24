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Кажется, что процессоры Intel Xeon уже давно потеряли свою актуальность, но китайские продавцы знают безотказный способ, как вернуть интерес к своим комплектам на серверных процессорах. За последние месяцы ощутимо снизились цены на комплекты с камнями Intel Xeon. К примеру, на сегодняшний день можно приобрести комплект с 10-ядерным Xeon 2640 V4 и 16 гигабайтами оперативной памяти всего за 6464 рубля.
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Безусловно, старички уже не могут тягаться с современными решениями Intel Core и AMD Ryzen, но всё же, когда речь идёт о целом комплекте за стоимость одного только бюджетного процессора 12-го поколения Intel Core, всё становится не так однозначно.
Русскоязычный блогер выяснил, какая видеокарта будет оптимальна для сборки на сокете 2011-3. В ходе тестов с процессором Xeon 2690 V4 автор опробовал графические ускорители: GTX 1660 Super, RX 5700, RTX 3060 и RTX 3070. Тесты проводились в наиболее популярных компьютерных играх: Apex legends, World of Tanks, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spider-Man, Resident Evil: Village, Call of Duty: Warzone, Dying Light и Rust. В таких играх как WoT и Apex упора в процессор не наблюдалось даже с RTX 3070, данные проекты хорошо оптимизированы и не требуют от процессора большой нагрузки, однако, в том же Call of Duty: Warzone количество кадров в секунду упиралось в возможности процессора даже в связке с GTX 1660 Super.
По итогам всего теста, автор канала PRO PC пришёл к выводам, что наиболее оптимальным решением для сборок на Xeon станут видеокарты уровня RTX 2060 Super, RTX 3060 или Radeon RX 6600. Данные видеокарты обеспечат большое количество кадров в секунду, и вам не придётся доплачивать за излишнюю производительность видеокарты, которая не сможет проявить себя в подавляющем большинстве современных игр.