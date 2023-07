Актуальность данных тестов появилась на фоне серьёзного снижения цен серверного оборудования из Китая

Кажется, что процессоры Intel Xeon уже давно потеряли свою актуальность, но китайские продавцы знают безотказный способ, как вернуть интерес к своим комплектам на серверных процессорах. За последние месяцы ощутимо снизились цены на комплекты с камнями Intel Xeon. К примеру, на сегодняшний день можно приобрести комплект с 10-ядерным Xeon 2640 V4 и 16 гигабайтами оперативной памяти всего за 6464 рубля.

реклама

Безусловно, старички уже не могут тягаться с современными решениями Intel Core и AMD Ryzen, но всё же, когда речь идёт о целом комплекте за стоимость одного только бюджетного процессора 12-го поколения Intel Core, всё становится не так однозначно.





Русскоязычный блогер выяснил, какая видеокарта будет оптимальна для сборки на сокете 2011-3. В ходе тестов с процессором Xeon 2690 V4 автор опробовал графические ускорители: GTX 1660 Super, RX 5700, RTX 3060 и RTX 3070. Тесты проводились в наиболее популярных компьютерных играх: Apex legends, World of Tanks, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spider-Man, Resident Evil: Village, Call of Duty: Warzone, Dying Light и Rust. В таких играх как WoT и Apex упора в процессор не наблюдалось даже с RTX 3070, данные проекты хорошо оптимизированы и не требуют от процессора большой нагрузки, однако, в том же Call of Duty: Warzone количество кадров в секунду упиралось в возможности процессора даже в связке с GTX 1660 Super.

По итогам всего теста, автор канала PRO PC пришёл к выводам, что наиболее оптимальным решением для сборок на Xeon станут видеокарты уровня RTX 2060 Super, RTX 3060 или Radeon RX 6600. Данные видеокарты обеспечат большое количество кадров в секунду, и вам не придётся доплачивать за излишнюю производительность видеокарты, которая не сможет проявить себя в подавляющем большинстве современных игр.