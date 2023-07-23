В результате уничтожено порядка шести единиц бронетехники и около 70-ти человек личного состава. Атака отражена

За минувшую ночь украинские войска предприняли попытку атаковать наши позиции на Запорожском направлении. Согласно поступающей информации с линии соприкосновения, среди подбитой техники ВСУ, есть немецкий танк Leopard.

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В ходе контрнаступления вооруженные силы Украины потеряли на Запорожском участке порядка шести единиц бронетехники. Как сообщается, среди них пять боевых машин пехоты M2 Bradley и один немецкий Leopard, какая именно модификация танка - не сообщается. Часть бронетехники была поражена барражирующими боеприпасами "Ланцет". Также противник потерял около 70-ти человек пехоты.





Запорожское направление с самого начала украинского контрнаступления являлось самым активным. Именно на нём, в первой половине июня 2023 года, было зафиксировано первое уничтожение немецких танков Leopard и были сделаны знаменитые сними "Кладбища западной техники", которые позже облетели все средства массовой информации, как в российских издания, так и в западных.

ВСУ продолжают направлять свои формирования на российские позиции. Не без труда, но нашим ребятам удаётся отражать атаки противника. Несмотря на активность украинских войск, российская армия удерживает свои позиции, а на некоторых участках и вовсе наступает.