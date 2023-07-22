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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
Доходность в майнинге на данном проекте стремительно падает, а производители Asic-устройств под данный алгоритм - не торопятся их отправлять

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  Как вы уже знаете, производители майнинг- образования не так давно заинтересовались проектом Kaspa. На сегодняшний день, есть информация уже о нескольких Asic-устройствах, с вычислительными мощностями: 100 гигахеш в секунду и  1,2,6 и 8 терахеш соответственно.

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  Ещё неделю назад общая вычислительная мощность сети Kaspa составляла менее 2 PH/s, уже сегодня этот показатель вырос на 30% и судя по динамике будет расти даже с большей скоростью. Если ранее мы говорили о том, что майнеры на видеокартах покидают данный проект, то уже сегодня можно с быть уверенным - им там делать нечего.

  Многие шахтёры принялись заказывать подобные "чудо-коробки", окупаемость которых в моменте составляла менее месяца, в надежде разбогатеть на данных устройствах. Однако, учитывая скорость роста сети и неохотность с которой китайские поставщики отгружают своё оборудование, российские майнеры могут не увидеть сверх доходов в ближайшее время. Зачастую китайские коллеги задерживают поставки такого оборудования, снимая сливки до тех пор, пока это приносит огромные деньги.


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#видеокарты #майнинг #криптовалюта #asic #kaspa #сеть #оборудование #мощность #сложность
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