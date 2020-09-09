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Важность высоких технологий и нарастающее напряжение в торговых отношениях крупнейших экономик мира наконец потребовали реагирования со стороны России.

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"Новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы" - так называется документ госкорпорации "Ростех", подразумевающий реализацию производства процессоров с технологическими нормами 65, 28 и 14-нм без использования иностранного оборудования. Участие в проекте также примет "Росатом". Заявлена также разработка и производство чипов памяти для твердотельных накопителей с техпроцессом 25 нм. В настоящий момент дорожная карта развития сектора полупроводниковых изделий находится в Минпромторге, Минкомсвязи, Минфине, Минэкономразвития и ожидает рассмотрения. До пятнадцатого сентября ведомства должны будут детально ознакомиться с предоставленным планом.

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Наибольший интерес в поставленных задачах вызывают сроки, а также финансирование, без которого, как и без достаточного объема квалифицированных кадров, невозможно достичь намеченных высот в ближайшее десятилетие. Согласно дорожной карте корпорации, на 2024 год уже намечен экспорт готовой продукции, однако объем требуемых инвестиций для этого должен составить порядка восьмисот миллиардов рублей, при этом государству потребуется вложить без малого 615 млрд. Некоторым из читателей озвученные цифры покажутся высокими, но для сравнения стоит упомянуть, что Китаем до 2025 года запланированы траты почти в полтора триллиона долларов на аналогичные цели, включающие целый ряд технологических задач, в числе которых развертывание беспроводных сетей и разработка программного обеспечения искусственного интеллекта для промышленного сектора. Иными словами, размер средств превышает требуемые "Ростеху" в 150 раз и сопоставим в годовым ВВП России за минувший год.

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Следует сказать, что основным ориентиром рассматриваемой программы, является внутренний рынок, так как реакция на развитие роста национальной микроэлектроники во многом обусловлена стремлением к снижению зависимости от иностранных заимствований. К сожалению, через пять лет озвученные технологические нормы уже едва ли можно будет назвать привлекательными для использования в потребительской электронике за пределами РФ, поэтому сегодня трудно строить позитивные прогнозы по итогам экспортных объемов и остается лишь пристально наблюдать за тем, какие результаты продемонстрирует данная инициатива.



Столь внезапное для многих известие о намерении "поднять" полупроводниковую отрасль страны породило ряд скептических настроений и они небезосновательны. По информации надежного профильного источника в настоящий момент остается неясным какие мощности обеспечат производство чипов и есть ли специалисты для настройки оборудования. Добавляет сомнений и то, что буквально в прошлом году прошла процедура банкротства завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», не оправдавшего возложенных ожиданий по освоению заявленных техпроцессов.

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Источник: Ведомости