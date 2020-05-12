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iPhone 12, iPhone Max и iPhone Pro - Jon Prosser рассказал о новых iPhone

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За последние недели утечки о новых iPhone стали просачиваться в информационное поле с завидной периодичностью и поклонники "яблочной продукции" по всему миру с нетерпением ожидают интригующих деталей о возможном лидере смартфоностроения в этом году. Свежие данные прямиком из США дают наиболее полное представление о будущих продуктах. Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо зарекомендовавший себя по утечкам iPhone SE 2020 и Macbook Pro 13, рассказал в своем видео на YouTube канале Front Page Tech о четырех известных ему моделях iPhone.

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Как не трудно догадаться, самым очевидным и доступным в наименовании устройством новой линейки станет iPhone 12, который предложит 5.4" OLED Super Retina Display с 4 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб постоянной памяти. Стоимость смартфона начинается с отметки в 649$, что многими покупателями будет встречено крайне положительно на фоне тысячедолларовых конкурентов, проваливших звание лучших флагманов.

Вторым по списку идет iPhone 12 Max - фактическая копия младшего гаджета по спецификациям с единственным отличием в виде экрана диагональю 6.1" и ценой в 749$ за версию 128 Гб / 849$ за 256 Гб пространства. Источник Проссера утверждает о том, что Apple планировала в нейминге iPhone 12 Plus, но изменила решение в пользу Max

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Источник концепт-рендеров: appleinsider.com

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Разумеется, старшими моделями станут iPhone 12 Pro и Iphone 12 Pro Max. Но что же с характеристиками? Согласно данным информатора оба аппарата оснастят процессором A14 Bionic с тройным блоком камер при наличии LiDAR сканера, установленного в новом iPad Pro. На борту 6 Гб ОЗУ в трех вариантах постоянной памяти - 128, 256 и 512 Гб соответственно. Super Retina XDR дисплеи с 10-ти битной глубиной цвета и ProMotion удостоят диагонали в 6.1" и 6.7", предлагая на основе упомянутой технологии частоту обновления до 120 Гц. В каких именно сценариях будут обеспечены 120 Гц пока не уточняется, но не исключено, что во благо автономности производитель ограничит данную функцию для определенных режимов работы. И, конечно же, 5G модемы, причем для всех четырех устройств. Предыдущие утечки указывали на то, что новым стандартом связи обеспечат лишь версии Pro.

До официального анонса еще достаточно времени и наверняка утверждать, что в планах Apple ничего не изменится, невозможно. Тем не менее, есть основания доверять озвученному на основании достоверности предыдущих утечек. В заключении, источник не располагает точными датами, но убежден, что линейку iPhone 2020 представят в сентябре, а старт продаж состоится не позднее ноября.      

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