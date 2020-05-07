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Наконец, спустя восемь лет с момента появления первых тизеров, польская студия Bloober Team, отметившаяся своими психологическими хоррорами Layers of Fear, Observer и Blair Witch, анонсировала свой самый амбициозный проект The Medium, продемонстрировав трейлер и озвучив одну очень важную деталь творческой составляющей - известный и многими любимый по серии Silent Hill композитор Акира Ямаока (Akira Yamaoka) написал в сотрудничестве с другим автором музыку для игры поляков.

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Изначально The Medium находился в разработке для Xbox 360, Wii U, PlayStation 3, PS Vita, PC, Android и IOS. По словам президента Bloober Петра Бабиено (Piotr Babieno) проект The Medium станет самой большой игрой компании. Основные работы были завершены еще в 2013-ом году, остальное время потребовалось для внедрения некой уникальной технологии игрового процесса, на которую в прошлом году был получен патент. Презентация игрового процесса намечена на четвертый квартал текущего года. Очевидно, тогда же удастся услышать первые минуты трудов Акиры Ямаока и Аркадиуша Рейковского (Arkadiusz Reikowski).

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Напомним, творение студии вошло в стартовый список оптимизированных игр XboX Series X, о чем стало известно сегодня.