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Если вы думали, что разработчик всемирно известного бенчмарка Crysis обанкротился или ушел в забвение, то сильно ошибались. Совсем недавно игровое сообщество потрясла, в хорошем смысле этого слова, новость о скором появлении ремастер версии упомянутой игры, с использованием последней версии движка CryEngine, впечатляющего своими возможностями. Тем не менее, по загадочным причинам многие продолжают избегать знакомства с последней работой и основным детищем студии - сетевым шутером Hunt: Showdown.

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Проект выбрался из раннего доступа еще в августе 2019 года и продолжает активно развиваться, получая новый контент и фиксы оптимизации, которая при невероятной зрелищности картинки на сегодняшний день более чем удовлетворительна и позволяет обладателям доступного Zen 2600 в связке с видеокартами 1660Ti/5600XT наслаждаться плавным фреймрейтом с максимальными настройками FHD в диапазоне 60-90 кадров.

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Hunt: Showdown представляет собой соревновательный PvP шутер с элементами выживания и предлагает игроку выступить в качестве охотника, выполняющего контракты на убийство всевозможных монстров в сеттинге альтернативного дикого запада. Игроки отмечают уникальность механик, важную роль звукового дизайна и сильнейшую. атмосферу психологического напряжения во время мачта, что удостоило игру крайне положительных оценок. По состоянию на май, итоговое значение Metacritic для PC/PS4/Xbox One составляет 81 балл. На консолях текущего поколения игра появилась в феврале этого года, благодаря сотрудничеству с небезызвестной Koch Media, подразделение которой (Deep Silver) ответственно за издание серий Metro, Dead Island, Saints Row и других. В середине апреля было представлено очередное обновление, добавившее новые виды врагов, снаряжение и новое время суток.

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В этом году разработчики обещают также добавить одиночный PvE режим и новую карту, что несомненно сделает проект еще более привлекательным для всех, кому по тем или иным причинам чужд соревновательный дух онлайна. Итак, если вы пропустили данную игру или сомневались прежде в знакомстве с ней, сейчас самое время взглянуть на крепкий промежуточный итог полноценного релиза и прикоснуться к свежему слову в жанре.





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