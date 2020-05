Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Минувшим вечером youtube канал Playstation опубликовал свежий трейлер уже нашумевшего еще до релиза сиквела культовой The Last of Us. В обстоятельствах, далеких от не утихающего вокруг игры скандала, это стало бы отличным поводом для поклонников зарядиться энтузиазмом на приобретение и знакомство с новой историей. Однако, в свете последних событий, связанных с сюжетными утечками и последовавшим комментарием Naughty Dog, многое изменилось не в лучшую для рекламной кампании продолжения сторону. И все лишь усугубилось ожидаемым и столь не приветственным в адрес фэн сообщества решением Playstation отключить комментарии и статистику лайков/дислайков к загруженному трейлеру TLOU2. Довольно агрессивный жест, учитывая неоднозначно воспринятую многими инстаграм публикацию Нила Дракмана в качестве ответа всем недовольным. Вызывает недоумение и тот факт, что стремление разработчиков подчеркнуть сюжетные акценты на сексуальных меньшинствах (автор осуждает гомофобию) оборачивается ограничением публичных суждений о предстоящей игре. В том числе в виде страйков в адрес многих youtube каналов, лишь за информирование об утечках.

Несмотря на то, что большинство игроков поддерживает студию, не делая окончательных выводов на основе вырванных из контекста утечках, разочарование и гнев тысяч скептиков в вопросе сюжетного качества существенно усилились. Так или иначе, мы приближаемся к дате выхода. По мнению многих экспертов итоговая реакция коммьюнити во многом повлияет на дальнейшую судьбу студии и карьерное положение вице-президента Naughty Dog в частности.

Релиз The Last of Us 2 состоится 19 июня, эксклюзивно на Playstation 4.

