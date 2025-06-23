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Yuri_Grant
Хидэо Кодзима попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый популярный геймдиректор в соцсетях
Об этом объявили в эфире японского ток-шоу, которое было посвящено релизу Death Stranding 2

Японский геймдизайнер и режиссер Хидео Кодзима занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом объявили в прямом эфире ток-шоу на одном из японских телеканалов. Дело в том, что Кодзима-сан был официально признан самым популярным игровым режиссёром в мире, его профиль в социальных сетях имеет наибольшее количество подписчиков среди всех разработчиков видеоигр.

8 ноября прошлого года был зафиксирован рекорд по подписчикам, согласно данным, их количество превышает 9,3 миллиона человек. По прошествию семи месяцев данный показатель был официально признан международной организацией Guinness World Records.

26 июня выходит Death Stranding 2: On the Beach. Неудивительно, что интерес к автору игры вырос на фоне предрелизного ажиотажа. На ток-шоу также был представлен японский профиль Хидэо Кодзимы в Twitter, сейчас, как нетрудно догадаться, его украшает баннер DS2.

Хидео Кодзима является автором шпионских боевиков Metal Gear Solid, которые и принесли ему всемирное признание. Игры серии снискали огромную популярность за пределами Японии. После демонстрации на выставке E3 в 1997 году, первая часть Metal Gear Solid попала в списки самых ожидаемых игр и возглавила чарты продаж в 1998 году. На релизе игра получала максимальные оценки от прессы, критики говорили о невиданном ранее в игровой индустрии уровне кинематографичности. MGS показал, что в рамках видеоигры можно рассказать непростую историю, поднимающую философские темы. Кодзима — один из разработчиков, проекты которых доказывают, что видеоигры — это искусство. 

Таким образом, сложно переоценить влияние, оказанное Хидэо Кодзимой на игровую индустрию. Сейчас в разработке Kojima Productions находятся две игры, но о них пока мало что известно. Вероятно, подробности относительно этих проектов появятся только в 2026 году.

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#playstation 5 #игровая индустрия #kojima productions #death stranding #death stranding 2 #хидео кодзима #kojima #кодзима #death stranding 2: on the beach #игровая индустрия 2025
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