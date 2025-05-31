Названа приблизительная дата выхода демоверсии.

На странице Hell is Us в Steam появилась новая информация от разработчиков. Как сообщают разработчики Rogue Factory и издатель Nacon, в период с 2 по 16 июня текущего года, ПК-версия игры обзаведется играбельной демоверсией. Также разработчики уточнили, что из-за технических ограничений, выход консольной демоверсии откладывается. Однако они отметили, что полноценный релиз игры состоится одновременно на ПК и консолях.

Также Nacon сообщили, что в игре будет выбор уровня сложности. Это особенность довольно примечательна, поскольку Hell is Us имеет ярко выраженные souls механики. В игре будет три стандартных пресета уровня сложности, однако игроки смогут отдельно настраивать некоторые параметры, такие как: количество очков здоровья противников, наносимый урон и уровень агрессивности врагов, а также будет доступна опция, которая включает штрафы за смерть протагониста - по аналогии с играми souls.

Помимо всего вышесказанного, Nacon опубликовали таблицу с системными требованиями.

Как видно, игра совсем не требовательна к железу, хотя в ее основе лежит Unreal Engine 5.

Релиз Hell is Us запланирован на 4 сентября 2025 года. Проект доступен в российском Steam и будет включать в себя текстовую русскую локализацию.



