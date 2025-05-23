Примечательно, что размер игры составляет всего 35 GB.

Хекеру под ником h00dbyair удалось взломать сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare II 2022 года. Он выложил в сеть готовую сборку содержащую взломанные файлы, соответственно игра уже появилась на торрент трекерах.

h00dbyair поделился некоторыми деталями касательно взлома. Хакер утверждает, что данная сборка основана на дорелизной версии игры. Нужно отметить, что игры серии Call Of Duty с 2019 года оснащены онлайн привязкой, которая требует постоянного соединения с серверами даже для прохождения одиночной сюжетной кампании. Однако версия, которая попала в руки хакера, работает в полном автономном режиме (офлайн). Вероятнее всего эта версия игры была предназначена для внутреннего пользования и не содержала онлайн привязки для удобства самих разработчиков. Несмотря на то, что данный билд Modern Warfare II является, по сути, ренней версией, он содержит полностью готовую одиночную кампанию.

С тех пор как Activision Blizzard стали оснащать Call Of Duty онлайн защитой, прошло около 6 лет, Modern Warfare II (2022) - стала второй игрой серии взломанной за это время; первой была Call of Duty: Black Ops Cold War, которую взломали в 2023 году хакеры r4v3n и codUPLOADER - им удалось создать эмулятор сервера.