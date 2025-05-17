Игра будет содержать защиту Denuvo.

Экшн Stellar Blade выходит в Steam 11 июня, в связи с этим студия Shift Up опубликовала системные требования PC-версии игры.

Судя по всему, игра будет хорошо оптимизирована, что не удивительно, поскольку изначально проект был заточен еще под консоли PlayStation 4 и Xbox One. Так же в пользу неплохой оптимизации говорит тот факт, что Stellar Blade создан на Unreal Engine 4 - который, в отличие от UE5, является более стабильным и менее требовательным к железу.

Также стоит отметить, что на странице Stellar Blade в Steam, в категории DRM-защиты указана, ненавистная игрокам всего мира - Denuvo. Однако авторы игры уверяют, что наличие этой системы защиты абсолютно не повлияет на производительность даже на ПК со слабыми конфигурациями.

Shift Up представили Stellar Blade весной 2019 года, тогда игра была известна под рабочим названием Project Eve. Примечательно, что в тот момент студия состояла всего из десяти человек. Однако невероятный коммерческий успех выпущенного ранее мобильного шутера Goddess of Victory: Nikke привлек внимание мегакорпорации Tencent и компании Sony Interactive Entertainment. Участие последней в развитии студии, очевидно и стало причиной временной эксклюзивности Stellar Blade для PS5.