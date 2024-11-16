Игры были защищены Battle.net.

13 ноября компания Blizzard выпустила сборник Warcraft Remastered Battle Chest - коллекционное издание посвященное 30-ти летней годовщине франшизы. В состав переиздания вошли ремастеры WarCraft: Orcs & Humans и Warcraft II: Tides of Darkness, а также крупное обновление Warcraft 3 Reforged.

Несмотря на то, что компания Blizzard использует собственную защиту, которая не всегда легко поддается взлому, ремастеры Warcraft I и II были взломаны хакерской группой Razor1911. Взломанные версии уже появились на торрент-трекерах.

Обновленная версия Warcraft 3 Reforged, пока остается не взломанной, вероятно игра содержит более продвинутую версию защиты.

Изменения первых двух частей коснулись графики и технической составляющей. Разработчики обновили спрайты и другие текстуры, а также улучшили управление и адаптировали игры под современные форматы и высокое разрешение. Стоит отметить, что в ремастерах присутствует функция переключения между "классической" и "обновленной" графикой.

Warcraft 3 Reforged был обновлен до версии 2.0. Разработчики подкорректировали баланс, улучшили качество графики и добавили новые настройки. В частности появилась возможность настройки некоторых отличительных черт версии Reforged - игроки теперь смогут отключить не нужные им эффекты ремастера.