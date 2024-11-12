Релиз должен состояться уже в декабре.

Российская команда Revolution продолжает работать над ремастером GTA Vice City. Стоит напомнить, что проект полностью переносит игру на движок Rage образца GTA 4.

Авторы уже реализовали большинство возможностей, сейчас проект находится на этапе доработки и полировки. Недавно разработчики добавили в GTA Vice City Nextgen Edition возможности связанные с гардеробом и недвижимостью.

В отличие от оригинала, теперь при прохождении через металлоискатель оружие не будет появляться подвешенным в воздухе. Реализована модель корзины с оружием, которая появится на специальной стойке.

Добавлены корзины с одеждой для переодевания.

Разработчики отметили, что хотя эти механики не выглядят важными, именно из подобных мелких деталей и состоит игра - они нужны для создания атмосферы.

Также была добавлена возможность покупки недвижимости, которая не связана с заданиями (квартиры и дома), поскольку покупка зданий связанных с бизнесом была реализована разработчиками ранее.

Проект привлек внимание игроков во всем мире. Релиз GTA Vice City Nextgen Edition намечен на декабрь этого года. Ремастер (частично ремейк) выполнен в формате модификации, которая будет распространяться бесплатно. Для ее установки понадобится GTA 4 предпочтительно версии 1.0.7.0.



