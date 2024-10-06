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Yuri_Grant
Ремейк Silent Hill 2 взломан и уже скоро появится на торрент-трекерах
За взлом ответственна хакерская группа RUNE.

Хакерская группа Rune взломала ПК-версию ремейка Silent Hill 2 еще до полноценного запуска в Steam.

Как и ожидалось, Konami похоже решила полностью отказаться от использования DRM-защиты Denuvo. Последним проектом компании, использовавшим эту защиту, был шпионский экшн от Хидео Кодзимы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, который вышел в 2015 году. Игра была защищена 5-ой версией Denuvo, ее взломали китайские хакеры из группы 3DM спустя всего две недели после релиза. А через два месяца, в декабре 2015-го проект, который уже содержал несколько крупных обновлений и дополнений, был повторно взломан группой CPY, этот вариант кряка считается наиболее стабильным.   

На момент написания данного материала, на сайте SteamDB еще не появилась статистика по онлайну Silent Hill 2 (2024), поскольку доступ к игре получили пока только представители прессы. Однако доступен рейтинг игры и он довольно высокий - 82.22% (положительную оценку поставили 227 игроков из 253).

Стоит напомнить, что ремейк Silent Hill 2 разработан на Unreal Engine 5. Благодаря современным технологиям проект может похвастать фотореалистичной графикой (похожее впечатление производил в свое время оригинал), но при этом игра весьма требовательна к железу. 

Есть вероятность, что релизная версия ремейка будет слабо оптимизирована, к этому выводу можно прийти если вспомнить качество нескольких последних проектов от польской студии Bloober Team. Таким образом, после релиза оценка игры в Steam может измениться в худшую сторону.

#steam #взлом #konami #ремейк #silent hill 2 #steamdb #silent hill 2 remake #торрент #хакерская группа #rune
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Высока вероятность того, что ремейк Silent Hill 2 не защищен Denuvo
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