Как и все последние проекты Konami.

В сети появились слухи о том, что ремейк Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team, не будет содержать DRM-защиту Denuvo.

На это указывает страница игры в Steam, где отсутствует упоминание о защите, которое должно быть в случае если игра использует Denuvo. Как правило, в Steam всегда есть отметка о подобной защите, или в некоторых случаях указана ссылка "Requires agreement to a 3rd-party EULA" (Требуется согласие с лицензионным соглашением третьей стороны) пройдя по которой можно увидеть упоминание о Denuvo Anti-Tamper.

Сборники Castlevania: Dominus Collection и первая часть Metal Gear Solid Collection от Konami не использовали Denuvo. Также известно, что подобная защита стоит не дешево и требует продления, которое оплачивается отдельно. А если еще учитывать негативное отношение к Denuvo игроков во всем мире, то можно сделать вывод, что Konami решили полностью отказаться от использования этой защиты.

К тому же вопрос о том, способствует ли Denuvo продажам, остается открытым. К примеру Star Wars: Outlaws получился посредственной игрой, и наличие защиты не спасло проект от финансового провала. То же самое можно сказать по поводу другого проекта от Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora. Аналогичная ситуация, к сожалению, произошла и с неплохим, но прохладно встреченным общественностью хоррором от Глена Скофилда The Callisto Protocol.

В то же время успешные проекты, такие как Hogwarts Legacy и Star Wars Jedi: Survivor, в любом случае имели бы финансовый успех и защита здесь не причем, просто эти игры получились качественными, к тому же они относятся к популярным франшизам у каждой из которых огромная фанбаза по всему миру. А содержащий Denuvo ремейк культовой Resident Evil 4 от Capcom был взломан через полтора месяца после релиза, но это никак не повлияло на продажи.

Также хорошим примером могут послужить проекты от Sony. Компания выпускает свои эксклюзивы в Steam с 2020 года, при этом ни один из проектов не был защищен Denuvo. Тот факт, что ПК-версии блокбастеров с Playstation оказываются на торрентах в день релиза, никак не повлиял на хорошие продажи большинства из них. А провальные Returnal и Ratchet & Clank: Rift Apart имели бы такие же низкие показатели, даже при наличии Denuvo.

Стоит напомнить, что ремейк Silent Hill 2 не доступен для покупки в российском Steam. Релиз Silent Hill 2 Remake состоится 8 октября на ПК и PlayStation 5. Игроки, которые приобрели Deluxe-версию, получат двухдневный ранний доступ и смогут начать прохождение уже 6 октября.



