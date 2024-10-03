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Yuri_Grant
Games Workshop может закрыть экранизацию Warhammer 40,000 от Amazon из-за навязывания DEI-квот
Информацией поделился известный инсайдер.

Известный британский блогер и инсайдер Stuttering Craig выпустил подкаст на своем YouTube-канале The ArchCast. Видео посвящено сериалу с Генри Кавиллом во вселенной Warhammer 40k. Крейг ранее уже упоминал о том, что экранизация испытывает трудности, но похоже ситуация изменилась в худшую сторону, поскольку, если верить его словам, сейчас проект и вовсе находится не грани отмены.

Дело в том, что компании Games Workshop и Amazon до сих пор не определились с бюджетом и не согласовали графики. Также стало известно, что проект до сих пор не обзавелся сценаристами. И это еще далеко не все, даже участие Генри Кавилла в сериале остается под вопросом, поскольку первоначально планировалось, что актер выступит исполнительным продюсером, сыграет одного из ключевых персонажей, а так же примет участие в написании сценария. Однако на данный момент известно, что Amazon до сих пор не заключили официальный контракт с Кавиллом - ему просто пообещали участие в экранизации.

Мало того, Крейг рассказал о серьезном конфликте между компаниями. По его словам, владельцы Warhammer в лице Games Workshop выступают против соблюдения DEI-квот, которые им активно навязывает Amazon. В экранизацию и так был добавлен персонаж по имени Каллайдес Тауровалии Кэш - первая женщина из Адептус Кустодес (Adeptus Custodes - телохранители Императора). 

Однако менеджерам из Amazon этого оказалось не достаточно, они потребовали  от Games Workshop и вовсе сделать экранизацию полностью посвященную женщинам-космодесантницам. Также компания Amazon не согласилась на участие в проекте писателей из издательства Black Library, отвечающего за выпуск книг во вселенной Warhammer 40k, в угоду своим сценаристам сосредоточенным на DEI.

Судя по всему Games Workshop посчитали такие условия не приемлемыми. Маловероятно, что Amazon уступит авторам Warhammer и предоставит им творческую свободу. Очевидно компании не смогут прийти к соглашению и соответственно экранизация будет отменена. 

Закрытие проекта будет логичным шагом со стороны обеих компаний. Фанаты  Warhammer 40k, которые и являются целевой аудиторией сериала, вряд ли оценят такой DEI-подход к их любимой "мрачной вселенной далекого будущего где есть только война..." 

Вполне очевидно, что такая экранизация принесет только убытки, причем не только финансовые, подобный подход к реализации проекта, также нанесет сильный удар по репутации компаний, в особенности по репутации Games Workshop.


#amazon #сериал #скандал #инсайдерская информация #warhammer 40.000 #warhammer 40000 #генри кавилл #games workshop #повестка #отмена проекта
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