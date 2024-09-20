Проект будет создаваться в формате сериала.

На недавней презентации Кинопоиска, состоялся анонс экранизации популярного во всем мире шутера Atomic Heart от российской студии Mundfish (офисы студии находятся в России и на Кипре). Игра вышла в прошлом году и получила хорошие оценки от прессы и игроков, а продажи во всем мире сильно превзошли ожидания разработчиков и издателя Focus Entertainment.

Съемки сериала должны начаться в следующем году. Экранизацией занимается "Плюс Студия", для которой стратегическое направление связанное с видеоиграми будет одним из основных - студия планирует тесно сотрудничать с ведущими игровыми компаниями для создания фильмов и сериалов.

Руководитель "Плюс Студии" Михаил Китаев заявил, что согласно статистике, 70% подписчиков сервиса "Яндекс Плюс" играют в видеоигры. Поэтому его компания собирается в ближайшем будущем сосредоточится на производстве контента связанного с этим форматом развлечений.

"На российском рынке сейчас появились игровые компании, вместе с которыми нам интересно создавать новые миры и новых героев. Мы надеемся, что наши проекты станут важной частью массовой культуры в нашей стране."

Автором сценария выступает Роман Кантор, он известен в первую очередь по таким проектам, как "Эпидемия" "Мастер и Маргарита" и «Серебряные коньки». Сообщатся, что сериал расскажет новую историю, но сюжет будет связан с игрой и предложит зрителям взглянуть на события Atomic Heart с разных точек зрения.

Учитывая жанр Atomic Heart, можно сделать вывод, что для качественной реализации сеттинга понадобится очень не маленький бюджет. Если принять во внимание экспериментальный формат экранизации, появляются некоторые сомнения по поводу выделяемых на него средств.

Однако еще рано делать какие-то выводы - сценарий в работе, а съемки начнутся в 2025 году. К тому же, пока не известно какое влияние оказывает на экранизацию студия Mungfish. Вполне возможно, что авторы Atomic Heart выступят консультантами грядущего проекта от "Плюс Студии", что несомненно положительно скажется на его качестве.

В любом случае подробная информация и первые трейлеры появятся не раньше 2026 года, только тогда станет ясно чего стоит ждать от проекта.



