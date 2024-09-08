Видеоролик собрал уже более полумиллиона просмотров на YouTube.

В сети появилось полуторачасовое видео демонстрирующее геймплей ремейка Silent Hill 2.

Японский стример под ником 2BRO показал первый час прохождения игры. В этом видеоролике можно увидеть знакомые по оригинальной игре городские улицы и жутковатые заброшенные здания, а также встречу с первыми противниками и соответственно боевую систему. Нужно отметить, что город Сайлент Хилл выглядит довольно впечатляюще и атмосферно с фотореалистичной графикой. Боевая система явно была доработана по сравнению с первыми геймплейными роликами, теперь импакт от ударов по монстрам выглядит намного лучше.





Разработчики, обещают дополненные и расширенные по сравнению с оригиналом локации, а в технологическом плане акцент сделан на атмосферный звук. Также в ремейке Silent Hill 2 будут небольшие геймплейные изменения. Поскольку теперь в игре реализована полноценная камера от третьего лица - появилось свободное прицеливание и рывок позволяющий избегать атак монстров.

Ремейк разрабатывается польской компанией Bloober Team, которая известна своими симуляторами ходьбы в жанре хоррор. Среди самых громких проектов студии выделяется серия Layers of Fear с великолепным арт-дизайном и квест The Medium, который визуально напоминает серию Silent Hill.

Релиз Silent Hill 2 состоится 8 октября на ПК (Steam) и PlayStation 5. На старте игра будет содержать текстовую русскую локализацию.



