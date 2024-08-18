Также при прохождении игры с модом стало возможно получить все ачивки в Steam.

Один из модов позволяющих пройти Half-Life: Alyx без VR оборудования, получил большой летний апдейт. Авторы No VR - команда GB_2 Development, еще работают над модом, однако последнее обновление стало самым масштабным.

Новая версия No VR позволяет полностью пройти игру и даже получить все достижения в Steam. Кроме того, авторы мода создали новый простой установщик (только для Windows) для лаунчера со всеми видами исправлений и улучшений. С его помощью игроки установившие ранние версии мода смогут обновиться до текущего летнего апдейта.

Одной из основных особенностей последней версии модификации является обновленная система перемещения игрока, благодаря ей и исправлениям, внесенным в карту, игрок больше не будет застревать в объектах и на земле. Среди других важных особенностей обновления, стоит отметить возможность прохождения всех головоломок с тонером, обновленный прицел для оружия с низкой точностью (выглядит как прицел из Half-Life 2), обновленные анимации движения оружия, прицеливания и стрельбы, также были добавлены новые интерактивные объекты и реализована поддержка Steam Deck.

Несмотря на то, что теперь игру можно пройти от начала до конца, авторам мода еще многое предстоит доделать. В будущем ожидаются обновления анимаций, улучшения движений, реализация головоломки со сферами и многое другое.

Модификацию можно скачать на сайте ModDB.