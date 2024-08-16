Также в разработке находятся ремастер первой Alien: Isolation и VR-игра.

Недавно в сети появилась инсайдерская информация по поводу франшизы Alien: Isolation.

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Инсайдер сообщает, что сиквел Alien: Isolation разрабатывается уже на протяжении трех лет. Он также утверждает, что источником этой информации является бывший сотрудник студии Creative Assembly.

Главной героиней Alien: Isolation 2 останется Аманда Рипли. События происходившие в мобильной игре Alien: Blackout 2019 года не будут приняты во внимание, поскольку они не является прямым продолжением первой Isolation, разработчики изначально позиционировали этот проект как альтернативную и самостоятельную историю.

Инсайдер считает, что игру могут анонсировать в ближайшее время. Дело в том, что фильм Alien: Romulus (Чужой: Ромул), мировая премьера которого состоялась 14 августа, содержит множество отсылок к Alien: Isolation, соответственно анонс сиквела этой игры будет вполне логичным шагом со стороны издателя.

Кроме того, у Alien: Isolation в октябре 10-летний юбилей, к этому времени могут быть приурочены релизы двух проектов. Один из них, это некая игра для VR, другой - полноценный ремастер. Обе игры разрабатываются не студией Creative Assembly, их разработка ведется сторонними компаниями.

Существует высокая вероятность того, что Alien: Isolation 2, ремастер первой части и VR-игра, будут анонсированы одновременно, по причине повышенного интереса к франшизе на фоне выхода фильма.