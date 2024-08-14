Регулярно поступающая информация о ПК-версии игры, намекает на то, что проект все ближе к официальному анонсу.

В сети продолжают появляться слухи относительно релиза первой части Red Dead Redemption на ПК.

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Недавно пользователи заметили описание ПК-версии игры в американском PS Store. Примечательно, что после того как это стало известно, страницу отредактировали и убрали из текста с описанием упоминание ПК. Однако некоторые пользователи успели сделать скриншоты описания, в нем сказано - "Вас ждут эпичные приключения на Диком Западе - впервые на ПК" .

Ранее в сети уже появлялась информация о ПК-версии Red Dead Redemption, она исходила от различных источников. Датамайнер и инсайдер Tez2, в мае опубликовал скриншот с изображением описания, найденного им в файлах лаунчера Rockstar Games. После краткой характеристики игры и дополнения Undead Nightmare на скриншоте присутствовала фраза - "Теперь на ПК". Сотрудники компании Rockstar, вскоре после публикации скриншота, удалили эту строку из лаунчера.

Также Редактор портала Kotaku Зак Свисен (Zack Zwiezen) сообщал о том, что получал информацию от инсайдеров о выходе RDR на персональных компьютерах.

Просочившаяся информация говорит о том, что ПК-версия будет полноценным ремастером с поддержкой разрешения 4К и увеличенной частотой кадров.

Как мы видим, Rockstar продолжают оперативно удалять все упоминания ПК-версии, которые находят пользователи, а тем временем, слухи основанные на фактах, все также продолжают появляться в сети.

Red Dead Redemption вышел 14 лет назад, возможно Rockstar не были уверены в том, будет ли сегодня востребован этот проект. Логично предположить, что именно поэтому было принято решение сначала выпустить, недорогой в производстве, порт на консолях Switch и Playstation 4, и только в случае финансового успеха приступать к разработке полноценного ремастера для современных консолей и ПК.

Порт RDR вышел 17 августа 2023 года. Учитывая тот факт, что одним из основных показателей дохода являются продажи за первую неделю после релиза, можно сделать вывод, что компания Rockstar, получив нужный финансовый показатель, могла начать активную разработку ремастера еще в конце августа или начале сентября прошлого года.

Сейчас уже очевидно, что проект существует, пока не известно когда он будет анонсирован. Но учитывая все данные утекшие в сеть, и их регулярное появление, можно сделать вывод, что ремастер Red Dead Redemption находится на позднем этапе производства.



