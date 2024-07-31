Что не удивительно, поскольку первая игра имела огромный успех.

Hogwarts Legacy вышел в феврале 2023 года, с тех пор игра попала на третье место в списке самых популярных сингловых игр в Steam с пиковым единовременным онлайном 879,308 игроков, а продажи игры к концу 2023 года, по данным Warner Bros Games, составили 22 миллиона копий. Подобный успех проекта, предполагает разработку сиквела, но ни студия Avalanche Software, ни Warner Bros Games не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Однако недавно были найдены намеки на то, что студия начала разработку Hogwarts Legacy 2.

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Дело в том, что на сайте Warner Bros Discovery появились предложения о работе от студии Avalanche Software. Открыты вакансии на пост продюсера с опытом в разработке игр с открытым миром в жанре RPG и экшен боевой системой с использованием магии.

Также студия ищет главного 3D художника по персонажам, ведущего технического специалиста и старшего инженера-программиста. Примечательно, что все кандидаты должны обладать опытом работы с Unreal 4/5.

Напрашивается вывод, что Hogwarts Legacy 2 находится на раннем этапе разработки, а также очевидно, что проект разрабатывается на актуальном среди большинства разработчиков Unreal Engine 5. В ближайшее время ждать анонса точно не стоит, работа над проектом начнется полным ходом, только после того как студия Avalanche соберет полноценную команду разработчиков. Официально о проекте, скорее всего, заявят не раньше 2026 года.



