Порт осовременивает классическую версию игры.

Несмотря на то, что в разработке находится полноценный ремейк первой "Готики", классическая версия игры не потеряет свою актуальность, поскольку у проекта огромное количество фанатов по всему миру и для большинства из них он несет ностальгическую ценность.

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Однако Gothic 1 и 2 - это игры которым более двадцати лет, соответственно они не отличаются хорошей работоспособностью на современных системах. Существует множество фанатских патчей и фиксов которые частично устраняют различные проблемы, в том числе и проблемы с запуском этих игр. Но такое решение можно назвать полумерой.

Очевидно, что классическим частям "Готики" не помешает хороший порт на современный движок. В начале года над таким проектом и начал работу программист из России Дмитрий Калюжный. Изначально автор использовал в качестве основы Unreal Engine 4, ранняя версия этого порта вышла еще в марте. Этой версии ремастера было посвящено множество различных видеороликов, включая небольшую демонстрацию на YouTube-канале автора.





С появлением Unreal Engine 5, четвертая версия движка полностью потеряла актуальность, большинство проектов от крупных студий находящиеся в разработке переносятся на актуальный пятый Unreal (Это касается и Gorhic 1 Remake от Alkimia Interactive). Исключением не стали и небольшие проекты. Автор порта отмечает, что разработка на Unreal Engine 4 создавала ряд трудностей, проект работал не стабильно и страдал от частых вылетов. Соответственно было принято решение о переходе на последнюю версию Unreal Engine 5 со всеми его улучшениями. Это должно повысить стабильность и сделать дальнейший процесс разработки более гибким, кроме того обновленная версия движка позволит добавить в игру новейшие визуальные эффекты.

Первое, что бросается в глаза при запуске обновленной "Готики" это реалистичная вода. Также проект стал более стабильно работать на современных ОС. Кроме того, в обновленной версии игры присутствует вырезанная сцена с концертом группы In Extremo в Старом лагере и реализована механика краж.

Принять участие в открытом тестировании проекта может любой желающий через цифровой магазин Steam. Для этого нужна копия оригинальной игры на площадке. Для того что бы скачать ремастер нужно перейти в: Стим/Библиотека/Готика 1 классик/Свойства/Бета версии/ ввести ключ доступа - TheColonyisNotUnreal, и выбрать ветку unrealbeta.







