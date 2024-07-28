Прошлогодняя забастовка SAG-AFTRA возобновилась, поскольку актеры и игровые компании не пришли к консенсусу в результате переговоров.

В пятницу началась забастовка членов гильдии киноактёров США SAG-AFTRA, которые работают над озвучкой видеоигр. Дело в том, что спустя полтора года переговоров, гильдия и игровые компании так и не пришли к согласию по поводу использования искусственного интеллекта.

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Забастовка была инициирована исполнительным директором SAG-AFTRA и главным переговорщиком Дунканом Крэбтри-Айленд и Комитетом по переговорам по соглашению об интерактивных медиа.

Основными требованиями актеров является общее улучшение условий оплаты труда и получение информированного согласия на использование их образов искусственным интеллектом.

Эта забастовка повлияет на деятельность большинства крупных компаний, включая Take-Two, Electronic Arts, Insomniac Games, WB Games и многие другие. В связи с этим в сети появилось мнение о том, что забастовка сильно замедлит производство самой ожидаемой в мире игры - Grand Theft Auto 6. Такое вполне возможно, известно, что Take-Two Interactive входит в число компаний, которые тесно сотрудничают с SAG-AFTRA.

Однако есть шансы, что вышеупомянутая забастовка не окажет столь негативное влияние на разработку горячо ожидаемой GTA 6 и на ряд других крупных проектов. На это указывают условия забастовки, согласно им актеры смогут принимать участие в проектах, разработка которых стартовала до 2023 года. Это правило также касается уже вышедших игр-сервисов.

На данном этапе забастовки, протесты актеров не окажут прямого негативного воздействия на производство GTA 6, но ситуация может в любой момент измениться, так как руководство SAG-AFTRA оставляет за собой право изменить вышеперечисленные условия. Если акция протеста не возымеет ожидаемого влияния на игровые компании, то вполне вероятно в будущем ограничения могут распространиться и на текущие проекты. Подобные условия сильно ограничивают свободу при разработке, особенно это касается крупных сюжетноориентированных игр.

Как сообщает редактор Kotaku, кастинг актеров для GTA 6 далек от завершения, так что не исключено, что компания Rockstar Games будет вынуждена нанимать сотрудников не состоящих в профсоюзе. Такой шаг будет смотреться вполне логично в данной ситуации, поскольку Rockstar должна минимизировать риск при разработке своего основного проекта.

Можно с уверенностью сказать, что забастовка окажет влияние на производство крупных игр. Но многое будет зависеть от хода ведения переговоров, и конечно же, от их результатов.



