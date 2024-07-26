Разработчики покажут большую презентацию игры 12 августа.

Студия GSC Game World, ожидаемо перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Shadow of Chornobyl. Первоначально игру планировали выпустить 5 сентября, однако разработчики опубликовали видеоролик посвященный новой дате релиза - 20 ноября.

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Нужно отметить - разработчики уточнили, что данная дата выхода не является финальной. Тем не менее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают выпустить большой ролик с демонстрацией геймплея, он ожидается 12 августа. Эта презентация при участии XBOX носит название «Developer Deep Dive», в рамках ивента разработчики расскажут о процессе разработки проекта, представят новый контент и подробно рассмотрят некоторые аспекты игры. Ожидается обзор открытого мира, различных коридорных локаций и кат-сцен, также игрокам продемонстрируют полное прохождение одной из сюжетных миссий.

Также студия GSC Game World должна провести презентацию игры в рамках Gamescom. Ожидается, что разработчики привезут на выставку актуальный билд второго "Сталкера".

Информация о переносе даты релиза появилась в сети незадолго до официального объявления. На платформе Reddit был опубликован пост о том, что компания GSC Game World готовится выпустить трейлер игры, в котором будет указана новая дата выхода.



