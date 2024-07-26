Тематика разнообразия и инклюзивности отходит на второй план.

На прошлой неделе компания Microsoft закрыла отдел по контролю разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI - Diversity, Equity, Inclusion). Об этом стало известно поскольку представители СМИ получили доступ к электронному письму, которое руководитель закрытого отдела отправил сотрудникам.

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В этом письме, уже бывший сотрудник говорит о том, что DEI постепенно теряет свою актуальность для бизнеса. В 2025 году эта тематика начнет резко терять значение, поскольку "стратегический срок действия обязательств, связанных с инклюзивностью, в 3-5 лет после убийства Джорджа Флойда [в 2020 году] пересматривается".

Также автор письма уверен в том, что скоро примеру Microsoft последуют и другие крупные компании. Причиной таких перемен в будущем, послужат большие изменения в администрации США.

Представитель Microsoft сделал официальное заявление по поводу закрытия DEI отдела:

"Компания сохраняет непоколебимую решимость в своих намерениях продолжить продвижение идей по разнообразию."

На данный момент, можно с уверенностью сказать, что стратегия поддержки DEI отходит на второй план и не является более приоритетом для крупных компаний. По данным Bloomberg, в начале этого года Zoom уволила команду, которая занималась вопросами разнообразия и инклюзивности. CNBC сообщает, что Google и Meta (Признана в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена) также сократили программы DEI.



