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Yuri_Grant
Вышел масштабный мод Final Cut 1.2 для Mafia 2, он возвращает в игру вырезанный контент
У фанатов серии появился повод перепройти Mafia 2.

В далеком 2003 году началась разработка Mafia II. Как известно в процессе создания игры 2K Czech (бывшая Illusion Softworks) столкнулась со множеством проблем. Сначала студию покинул основатель Illusion Softwork и директор по разработке первой Mafia Петр Вохозка (Petr Vochozka). В 2004 году, из-за творческих разногласий студию покинул сценарист Даниэль Вавра (Daniel Vavra). 

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С уходом ключевых авторов, проблемы не закончились. Mafia II разрабатывалась в эпоху смены консольных поколений, свою актуальность начали терять PS2 и XBOX, поскольку им на смену пришли новые PS3 и XBOX360. Соответственно разработчики приняли решение следовать за новыми технологиями, таким образом компания сменила игровой движок второй "Мафии" более трёх раз, что влекло за собой переработку игровых материалов и технические проблемы. В итоге разработчики с нуля начали создание собственного игрового движка. 

Полноценный официальный анонс игры состоялся только в августе 2007 года, на игровой выставке в Лейпциге. После анонса релиз проекта неоднократно переносили. Однако спустя семь лет разработки Mafia II увидела свет, выйдя в конце августа 2010 года. Поскольку разработка проекта сильно затянулась, авторам пришлось отказаться от множества задуманных геймплейных возможностей, а на релизе выяснилось, что из Mafia II было удалено немало контента. Фанаты серии надеялись на то, что 2K Czech вернут часть вырезанных возможностей в последующих дополнениях, но этого не произошло. DLC The Betrayal of Jimmy, Jimmy’s Vendetta и Joe’s Adventures были плохо приняты игроками, поскольку представляли собой небольшой сборник миссий на время, не возвращали вырезанный контент и не предлагали новых геймплейных механик.

Однако российская команда NIGHT WOLVES на протяжении нескольких лет работала над модом который содержит восстановленный контент. Эта масштабная модификация носит название Mafia II Final Cut.

Вчера состоялся релиз новой версии Final Cut 1.2. Благодаря модификации в Mafia II появляются вырезанные катсцены, диалоги и геймплейные моменты. В игру добавлены вырезанные дополнительные квесты от сюжетных персонажей, миссия "Wheels On Fire" с презентаций игры 2009 года. В некоторых сюжетных миссиях появилась вырезанная из игры возможность выбора. 

Была переработана четвертая глава "Закон Мерфи", ее прохождение можно увидеть в ролике на Youtube-канале NIGHT WOLVES TEAM.


В игре появился новый уровень сложности. Также из геймплейных особенностей мода можно выделить возвращение вырезанной лицензии на ношение оружия и системы поломки отмычек. 

В мире игры появилось новое время года - осень, а город стал более живым. Из дополнительных активностей стали доступны "Кулачные бои" и "Гонки".

Полностью восстановлена система метро, благодаря этому игрок может использовать его для перемещения по городу. Также у игрока появилась возможность присесть на скамейки, кресла в квартире, посидеть в барах, снимать шляпу и читать газеты. 


В городе стали доступны для посещения автосалон "Diamond Motors" и бордель "Garden of Eden". Также восстановлены локации  Дамба Кулвера, Супермаркет "Maxwella" (как декорация), Гараж в Милвилле, Парковка, Квартира в Хантерс-Пойнт и Вилла в Хилвуде.

Восстановлены звуки стрельбы и торможения из бета версии, а также возвращены вырезанные музыкальные композиции.

Глобальная модификация предназначена для классической версии Mafia II (не подходит для Definitive Edition). Мод поддерживает русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский,чешский и польский языки. Для каждого языка предусмотрен отдельный архив с размером около 3GB.

Нужно отметить, что проект периодически обновляется, авторы мода не прекращают работу над ним, они исправляют ошибки самой игры и баги модификации, добавляют новый вырезанный контент и сообщают, что в будущем мод будет масштабнее.

#игровая индустрия #nexus #модификации #mafia #модификация #mafia 2 #nexusmods #2k czech
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