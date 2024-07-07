Коси Наканиши спас франшизу, после неудачной Resident Evil 6.

В момент выхода Resident Evil 6 в 2012 году серия зашла в тупик. Концепция оригинальных частей со временем была полностью утрачена. В RE6 почти полностью отсутствовали атрибуты жанра survival horror, патроны и аптечки встречались на каждом шагу, главные герои получили способность наносить комбо удары по врагам, от ячеечного инвентаря отказались с целью упростить геймплей и сделать акцент на экшен составляющей. Все это превратило самую популярную игровую хоррор-франшизу в дорогой, но очень нелепый боевик.

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Надо ли говорить, что фанаты серии были крайне недовольны направлением, которое взяли разработчики. По очевидным причинам Capcom не могли продолжать в том же духе, серии Resident Evil был необходим перезапуск.

Релиз Resident Evil 7 состоялся в 2017 году, разработчики убрали из франшизы все лишнее, вернули утраченные хоррор элементы и ограничили место действия одной локацией. Фотореалистичная графика была реализована при помощи нового игрового движка RE Engine. Также разработчики приняли решение сделать игру с видом от первого лица, впервые за все время существование номерных частей серии.

Камерный хоррор с отсылками к классическим фильмам ужасов и осовремененным геймплеем основанном на формуле оригинальных частей, таким стал Resident Evil 7, эта игра подарила франшизе вторую жизнь.

Руководителем проекта был Коси Наканиси, именно он ответственен за возрождение серии. Ранее разработчик руководил созданием Resident Evil: Revelations. Очевидно Capcom не возлагали больших надежд на этот проект, бюджетный спин-офф изначально разрабатывался для Nintendo 3DS. Игра вышла на портативной консоли в начале 2012 года и получила высокие оценки от критиков и восторженные отзывы игроков. Поскольку проект неожиданно привлек такое внимание, было принято решение портировать его на актуальные в то время платформы. В мае 2013 года Resident Evil: Revelations появился на ПК, PS3 и Xbox 360, игроки отмечали, что игра сильно напоминает оригинальные части серии, в отличие от неудавшейся Resident Evil 6.

Сейчас гейм-дизайнер и режиссер возглавляет разработку Resident Evil 9, об этом он сообщил в рамках промо-материала Capcom Next.

"Мы работаем над новым Resident Evil. Было непросто определиться с тем, что делать после седьмой части, но я нашел новое направление и оно кажется верным. Сейчас я не могу поделиться подробностями, но надеюсь, вы с нетерпением ждете того дня, когда я смогу это сделать."

Логично предположить, что полноценная презентация Resident Evil 9 состоится в этом году.