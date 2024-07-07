Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Автор Resident Evil 7 возглавляет разработку Resident Evil 9
Коси Наканиши спас франшизу, после неудачной Resident Evil 6.

В момент выхода Resident Evil 6 в 2012 году серия зашла в тупик. Концепция оригинальных частей со временем была полностью утрачена. В RE6 почти полностью отсутствовали атрибуты жанра survival horror, патроны и аптечки встречались на каждом шагу, главные герои получили способность наносить комбо удары по врагам, от ячеечного инвентаря отказались с целью упростить геймплей и сделать акцент на экшен составляющей. Все это превратило самую популярную игровую хоррор-франшизу в дорогой, но очень нелепый боевик. 

реклама

Надо ли говорить, что фанаты серии были крайне недовольны направлением, которое взяли разработчики. По очевидным причинам Capcom не могли продолжать в том же духе, серии Resident Evil был необходим перезапуск. 

Релиз Resident Evil 7 состоялся в 2017 году, разработчики убрали из франшизы все лишнее, вернули утраченные хоррор элементы и ограничили место действия одной локацией. Фотореалистичная графика была реализована при помощи нового игрового движка RE Engine. Также разработчики приняли решение сделать игру с видом от первого лица, впервые за все время существование номерных частей серии. 

Камерный хоррор с отсылками к классическим фильмам ужасов и осовремененным геймплеем основанном на формуле оригинальных частей, таким стал Resident Evil 7, эта игра подарила франшизе вторую жизнь. 

Руководителем проекта был Коси Наканиси, именно он ответственен за возрождение серии. Ранее разработчик руководил созданием Resident Evil: Revelations. Очевидно Capcom не возлагали больших надежд на этот проект, бюджетный спин-офф изначально разрабатывался для Nintendo 3DS. Игра вышла на портативной консоли в начале 2012 года и получила высокие оценки от критиков и восторженные отзывы игроков. Поскольку проект неожиданно привлек такое внимание, было принято решение портировать его на актуальные в то время платформы. В мае 2013 года Resident Evil: Revelations появился на ПК, PS3 и Xbox 360, игроки отмечали, что игра сильно напоминает оригинальные части серии, в отличие от неудавшейся Resident Evil 6.

Сейчас гейм-дизайнер и режиссер возглавляет разработку Resident Evil 9, об этом он сообщил в рамках промо-материала Capcom Next

"Мы работаем над новым Resident Evil. Было непросто определиться с тем, что делать после седьмой части, но я нашел новое направление и оно кажется верным. Сейчас я не могу поделиться подробностями, но надеюсь, вы с нетерпением ждете того дня, когда я смогу это сделать."

Логично предположить, что полноценная презентация Resident Evil 9 состоится в этом году.

#capcom #игровая индустрия #resident evil #игры 2024 #resident evil 7 #интервью #игровые новинки #resident evil 9 #игры 2025 #resident evil revelations 3
+
Написать комментарий (0)
Nintendo отвергает генеративный ИИ в разработке игр
Разработчики Days Gone создают свой новый проект на движке Decima
Разработчики Ghost of Tsushima работают над возрождением стимпанк экшена Prophecy
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
28
Су-34 с УМПК сумел уклониться от многомиллионной ракеты Patriot и выпустить ракету Х-31П по NASAMS
2
Западный аналитик рассказал про судьбу переданных Украине американских истребителей F-16
1
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
1
На выход: премьер-министр Британии ушёл в отставку после разгрома его партии на парламентских выборах
9
Экс-менеджер Boeing: «Мусорные детали» использовались в самолетах Dreamliner
2
Первый истребитель 6-го поколения настолько дорог, что ВВС США переосмысливают проект
+
Windows 11 Government Edition - модифицированная версия с нулевым количеством навязчивого ПО
7
Китайский гигант BYD построит крупнейший завод электромобилей в Турции за $1 млрд
+
Процессоры AMD Ryzen 5 1600, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600 сравнили в играх
6
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
1
Весной 2025 года в Тульской области начнет работу новый завод по производству пентоксида ванадия
2
Инсайдер: AMD почти полностью купила Nvidia
3
Расчёты комплексов «Искандер» ВС РФ уничтожили позиции дивизиона С-300 в районе Миргорода
1
Москва потратит почти 600 млн рублей на доработку российской операционной системы на базе Linux
4
Официально представлена камера смартфона Realme 13 Pro+ с архитектурой HYPERIMAGE+
+
"Финам" рассматривает возможность приостановки торгов турецкой лирой на Московской бирже
+
Канадские ученые создали ИИ-систему для мгновенного обнаружения мельчайших частиц пластика в воде
+
Создано портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей
2
Названы модели автомобилей с самыми проблемными автоматическими коробками передач
3

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
4
Starfield на Xbox — подведение итогов по самому яркому провалу 2023 года
11
Китай "агрессивно вербует" пилотов НАТО и платит им в 3-4 раза больше, чем на Западе
+
Профессор Самуэли: Западная элита на фоне кризиса в США и Европе стремительно теряет власть
5
Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake
+
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
3

Сейчас обсуждают

Smokingman
13:27
Чембель, держу в курсе, ты занимаешься мартышкиным трудом. "card_name gpu_z", забитое в гугл делает тоже самое, только быстрее и проще. Иди линукс пердоль лучше.
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
Мастурбек Аулов
13:21
Точно человек? Разве люди кукарекают?
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
Шнур
13:11
Мне было достаточно увидеть как брэдли рвет на части т90, фугасными
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Шнур
13:07
Эти фотки сегодня уже засветились в статье про уничтожении двух пэтриотов в одессе. Вранье
Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
dimasoid1970
13:05
Оставьте себе! Вид убогий - на валенки похожи!)))
Кроссовки Nike Adapt BB с автоматической шнуровкой, скоро лишатся дистанционного управления
Шнур
13:05
Доигрался, уже никто не верит в его мирные планы. Тут только 2 варианта 1. Капитуляция и отвод войск из украины, оплата репараций и этим рф сохранит сибирь и дальний восток. 2. Полное уничтожение и р...
Путин напомнил, что российская армия отошла от Киева в 2022 году по просьбе Запада
Олег Попов
13:04
)))
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
dimasoid1970
13:03
Прикольный смарт! Я бы прикупил, если цена адекватной будет.
Unihertz анонсировала самый маленький 5G-смартфон Jelly Max с топовыми характеристиками
Женя Петров
13:00
да с игровой индустрией реально не очень
Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
Шнур
13:00
Ну не то что отошла, отходить небыло кому. Когда унитазники и домушники ушли с награбленным остальные просто сдохли там
Путин напомнил, что российская армия отошла от Киева в 2022 году по просьбе Запада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем