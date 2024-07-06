Этой информацией поделился инсайдер.

Ремастер Ghost of Tsushima на ПК имеет огромный успех, благодаря ему франшиза несомненно приобрела множество новых фанатов. Также интерес подогревали многочисленные слухи по поводу анонса сиквела игры на летних выставках. На данный момент никакой официальной информации по поводу Ghost of Tsushima 2 не сообщалось, есть вероятность, что релиз игры может задержаться, поскольку сейчас студия разрабатывает сразу несколько проектов.

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По некоторым данным Sucker Punch работает не только над продолжением Ghost of Tsushima, но и над возрождением отмененной ранее игры. Речь идет о приключенческом экшене в сеттинге стимпанка Prophecy. Если верить слухам, проект был заморожен на финальном этапе разработки, у Sucker Punch есть полностью рабочий прототип игры, и они решили его доработать. По словам инсайдера, в данный момент игру переносят на более современный движок, этим процессом занимается небольшая команда внутри студии. Если результат заинтересует руководство Sony, релиз Prophecy наконец-то состоится.

Видео с демонстрацией геймплея утекло в сеть еще в 2020 году. Судя по ролику в игре будет открытый мир представляющий собой большой стимпанк-город. Концептуально Prophecy является типичной приключенческой игрой от третьего лица, в проекте узнаются черты ранних Assassin's Creed, как и в Ghost of Tsushima.







