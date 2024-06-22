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Yuri_Grant
Black Myth Wukong - популярна в Steam, несмотря на обвинения в адрес разработчиков
Напоминаю, что Game Science отказались от сотрудничества с компанией Sweet Baby Inc.

Ранее стало известно, что авторы Black Myth: Wukong китайская студия Game Science, отказалась заплатить 7 миллионов долларов скандально известной Sweet Baby Inc., отказ повлек за собой череду обвинений в сексизме и травле со стороны активисток.

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Game Science подверглись нападкам активистов и клевете, поскольку студия последовательно отвергала предложения по руководству над политкорректностью их проекта Black Myth: Wukong. Команды занимающиеся контролем уровня политкорректности в играх требуют огромнейшие гонорары, такие условия не устроили разработчиков из Китая. В ноябре 2023 года IGN опубликовали статью в которой обвинили студию Game Science в сексизме.  

Сегодня новый соулслайк Black Myth Wukong занимает первое место в списке самых желаемых игр из Steam. На момент написания статьи игра была добавлена в список более чем 502 тысячами пользователей, опередив Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

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Этот факт прямое доказательство того, что даже активная кампания по дискредитации, особенно если это касается DEI повестки, не может негативно повлиять на интерес игроков к потенциально качественному проекту. Шумиха вокруг Black Myth: Wukong и отказ студии Game Science прогибаться под вездесущей Sweet Baby Inc., только подстегнули интерес к игре. Хотелось бы верить, что и другие независимые студии последуют примеру Game Science. 

Релиз Black Myth: Wukong  состоится в конце этого лета - 20 августа. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.


#игровая индустрия #игровые новости #скандал #игры 2024 #новинки игровой индустри #black myth wukong #game science #black myth #black myth: wukong #sweet baby inc
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beltar
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15:55
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Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
lewile
15:54
Game Science пример для адекватности. Политкорректность, гендерность, рссовая принадлежность в играх.. Куда катиться этот мир... Игры на то и игры. Давным давно когда хотелось выпустить пар специально...
Black Myth Wukong - популярна в Steam, несмотря на обвинения в адрес разработчиков
Dark_Cloud
15:54
Разрабы посылают повесточников лесом? такое мы берем
Black Myth Wukong - популярна в Steam, несмотря на обвинения в адрес разработчиков
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