Напоминаю, что Game Science отказались от сотрудничества с компанией Sweet Baby Inc.

Ранее стало известно, что авторы Black Myth: Wukong китайская студия Game Science, отказалась заплатить 7 миллионов долларов скандально известной Sweet Baby Inc., отказ повлек за собой череду обвинений в сексизме и травле со стороны активисток.

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Game Science подверглись нападкам активистов и клевете, поскольку студия последовательно отвергала предложения по руководству над политкорректностью их проекта Black Myth: Wukong. Команды занимающиеся контролем уровня политкорректности в играх требуют огромнейшие гонорары, такие условия не устроили разработчиков из Китая. В ноябре 2023 года IGN опубликовали статью в которой обвинили студию Game Science в сексизме.

Сегодня новый соулслайк Black Myth Wukong занимает первое место в списке самых желаемых игр из Steam. На момент написания статьи игра была добавлена в список более чем 502 тысячами пользователей, опередив Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

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Этот факт прямое доказательство того, что даже активная кампания по дискредитации, особенно если это касается DEI повестки, не может негативно повлиять на интерес игроков к потенциально качественному проекту. Шумиха вокруг Black Myth: Wukong и отказ студии Game Science прогибаться под вездесущей Sweet Baby Inc., только подстегнули интерес к игре. Хотелось бы верить, что и другие независимые студии последуют примеру Game Science.

Релиз Black Myth: Wukong состоится в конце этого лета - 20 августа. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.



