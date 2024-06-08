Ролик смонтирован в стиле Гая Ричи.

Студия Даниэля Вавры Warhorse недавно анонсировала Kingdom Come: Deliverance II - прямой сиквел первой части исторической RPG, которая вышла в феврале 2018 года.

реклама

Сегодня в рамках презентации Summer Game Fest 2024 чешская студия представила второй трейлер долгожданного ролевого проекта. Видеоролик посвящен сюжетным боям и различным развлечениям в средневековом открытом мире.





На данный момент известно, что мир игры по размеру будет в два раза больше чем в оригинале. Разработчики сообщили, что в игре будет около пяти часов сюжетных кат-сцен, в то время как в первой части их протяжённость составляла примерно два с половиной часа. В отличие от оригинала в сиквеле появится локация, которая представляет собой крупный средневековый город. Среди геймплейных нововведений упомянуты первые образцы огнестрельного оружия и арбалеты, также стоит отметить, что в игре будет возможность освоить кузнечное дело которое будет реализовано через мини-игру.

Игра разрабатывается на сильно модифицированной версии движка CryEngine. Издателем проекта стала австрийская компания Deep Silver, релиз намечен на 2024 год, однако точную дату релиза разработчики пока не сообщили.



