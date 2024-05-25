Трейлер Assassin's Creed Shadows собрал наибольшее количество дизлайков за всю историю серии

Несколько дней назад Ubisoft представила дебютный трейлер Assassin's Creed Shadows. На официальном Youtube-канале компании видеоролик насчитывает почти 8 миллионов просмотров, под роликом 278 тысяч лайков и 678 тысяч дизлайков. Общественность возмутил тот факт, что главным героем исторической игры в антураже феодальной японии, является чернокожий самурай.

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В истории Японии действительно есть упоминание о Ясукэ - чернокожем слуге и войне служившем оруженосцем у легендарного военачальника О́ды Нобунаги в XVI веке. Ясукэ предположительно был родом из Мозамбика, он прибыл в Японию в 1579 году, как слуга иезуитского миссионера Алессандро Валиньяно. Однако, когда Ясукэ поступил на службу к Оде Нобунаге неизвестно, также неизвестно был ли он самураем.

Трейлер Assassin's Creed Shadows собрал наибольшее количество дизлайков за всю историю серии. На это отреагировал малайзийский журналист и стример Иэн Майлз Чонг, на своей странице в социальной сети X, он написал, что никто не просил Ubisoft следовать повестке (он использовал аббревиатуру DEI - расшифровывается как «Diversity, Equity, Inclusion», то есть «Разнообразие, равенство и инклюзивность».), а наличие в игре главного героя черного гея - это оскорбительно. На сообщение ответил Илон Маск добавив, что DEI уничтожает искусство.







