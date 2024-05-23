Первые слухи о стратегии по «Звёздным войнам» начали появляться в прошлом году, источником был портал Video Games Chronicle.

Издание DualShockers сообщает, что студия Creative Assembly в данный момент разрабатывает три игры из серии Total War и, что примечательно, одна из этих игр является лицензированным проектом по вселенной Star Wars.

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Учитывая удачный опыт Total War: WARHAMMER, не удивительно, что студия взялась за проект по другой популярной вселенной. Устройство мира Star Wars идеально подходит под геймплейную структуру серии Total War. А если принять во внимание тот факт, что стратегии по "Звездным войнам" не выходили уже на протяжении многих лет, проект от Creative Assembly просто обречен на успех.

Creative Assembly ведет разработку нескольких проектов одновременно, компания насчитывает около 900 сотрудников, что позволяет выпускать по одному крупному проекту в год, опираясь на эти сведения можно сделать вывод, что Total War: Star Wars выйдет в ближайшие пару лет, особенно учитывая, что один из трех разрабатываемых проектов это небольшая карточная игра Total War: Elysium которая вряд ли является приоритетной для студии.

Также не исключено, что разработчики представят Total War: Star Wars на одной из летних игровых выставок, возможно даже на июньском мероприятии Summer Game Fest 2024.

Проект во вселенной Star Wars, задача не простая, но Creative Assembly довольно талантливый и разносторонний коллектив, доказательством этого является не только серия Total War, но и хоррор Alien: Isolation.



