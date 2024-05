О планах на проект было официально заявлено в 2019 году.

Ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic имеет культовый статус среди фанатов франшизы. Сюжет игры описывает события происходившие за 4000 лет до событий, описанных в номерных фильмах серии. Сценаристы из Bioware расширили горизонты вселенной "Звездных Войн", лор Knights of the Old Republic является каноном.

Проект такого масштаба и проработки так и просится на большие экраны, и при должной реализации наверняка сможет похвастаться феноменальными кассовыми сборами. В 2019 году президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди (Kathleen Kennedy), сказала о том, что адаптация Knights of the Old Republic входит в планы компании, но в то время еще не было принято решение в формате сериала или полнометражного фильма.

С тех пор никакой официальной информации об экранизации "Рыцарей Старой Республики" не поступало. Однако недавно в сети появилась информация от авторитетного инсайдера под ником MyTimeToShineH, который не раз делился информацией о планах голливудских студий.

Инсайдер сообщает, что в данный момент экранизация Star Wars: Knights of the Old Republic находится на ранней стадии производства, когда начнутся съемки пока не известно, сейчас ведется набор команды и переговоры с несколькими кандидатами на пост шоураннеров. Вполне вероятно, что официальная информация о проекте появится уже в этом году.