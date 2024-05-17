Привязка к PSN не стала помехой для взлома.

Вчера состоялся релиз Ghost of Tsushima Director's Cut на PC. Исторический экшн от студии Sucker Punch хорошо стартовал в Steam. Бывшие эксклюзивы Playstation, как правило, не содержат DRM-защиты, однако Ghost of Tsushima стала первой игрой с привязкой к PlayStation Network (PSN) (требуется для кооперативного режима Legends).

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Несмотря на привязку к PSN, игра была взломана в день релиза. Напомню, что ранее компания Sony Interactive Entertainment приняла решение убрать Ghost of Tsushima: Director's Cut из Steam во всех регионах, где невозможно создать учётную запись PSN, а это более 180-ти стран мира.

Взлом был произведен благодаря известному Steam-эмулятору от Mr.Goldberg. Репак версии игры содержат варианты взлома от CODEX, FLT, ALI213, Goldberg, 0xdeadc0de и Tenoke. В пиратской версии также доступен кооперативный режим.

Несмотря на решение по поводу привязки к PSN, и проблемы последовавшие за этим решением, Ghost of Tsushima имеет высокие оценки, а также высокий единовременный онлайн в Steam. На данный момент пиковый онлайн игры составляет 57,934 по данным SteamDB (что выше, чем у большинства бывших эксклюзивов), но впереди выходные, и рекорд обновится уже сегодня в пятничный вечер.



