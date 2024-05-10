Ничего удивительного в скором анонсе ПК-версии God of War: Ragnarok нет, эксклюзивы Sony продолжают выходить на ПК.

Руководство Sony довольно прибылью которую приносят Playstation эксклюзивы вышедшие на ПК. Компания продолжает придерживаться формулы согласно которой между релизами игр на консоли и на персональных компьютерах проходит около двух лет.

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В этом году ПК уже посетили два бывших Playstation эксклюзива. 21 марта состоялся релиз приключенческого экшена Horizon Forbidden West, спустя два года после релиза на консоли. Кооперативный шутер от третьего лица Helldivers 2 вышел на ПК и PlayStation 5 одновременно. А уже 16 мая состоится релиз исторического боевика Ghost of Tsushima Director's Cut, переиздание которого появилось на PS5 в августе 2021 года.

Неудивительно, что в сети появились слухи о скором анонсе God of War: Ragnarök (релиз игры состоялся 9 ноября 2022 года). Известный инсайдер billbil-kun утверждает, что ПК-версия игры будет официально представлена в конце мая, однако он не располагает информацией относительно точной даты анонса.

По сети также ходят слухи о грядущей большой презентации Sony. Несколько авторитетных инсайдеров утверждают, что мероприятие может пройти во второй половине мая. Вероятно, анонс ПК-версии God of War: Ragnarök состоится в рамках этого ивента.

Информация которой поделился billbil-kun выглядит очень логично. Игра вышла на Playstation полтора года назад, с момента анонса до релиза пройдет еще около шести месяцев, это значит, что выход God of War: Ragnarok на ПК, скорее всего, состоится в конце 2024 или в начале 2025 года.