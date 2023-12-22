Похоже в разработке находится прямой сиквел Red Faction Guerilla.

В 2009 году компания Volition и издатель THQ выпустили Red Faction: Guerrilla. Игра являлась сиквелом первой части Red Faction 2001 года, культового шутера от первого лица.

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События Red Faction: Guerrilla происходят спустя 50 лет после окончания оригинальной Red Faction. Как и в первой части сюжет разворачивается на Марсе, но за годы планету удалось терраформировать, такой сценарный ход был обусловлен переходом игры в открытый мир. Если первая часть Red Faction была коридорным шутером от первого лица, то третья по счету Guerrilla - это шутер от третьего лица. Одной из основных особенностей геймплея была полная разрушаемость всех построек. Игроку в роли мятежного шахтера Алека Мейсона, предстояло освободить марсиан от тирании EDF (Earth Defence Force - Силы Обороны Земли).

Red Faction: Guerrilla получила в свое время довольно неплохие оценки от критиков и игроков. Самым основным и очевидным минусом игры был слабый сюжет. На сайте-агрегаторе Metacritic у Guerrilla 82/100 балла на ПК, 85/100 на консолях PS3 и XBOX360. Издательство Eurogamer поставили 7/10, а IGN - 8/10. По данным THQ, за месяц было продано более одного миллиона копий игры. В 2018 году вышел ремастер под названием Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered. На Metacritic у этого проекта 67/100 баллов на ПК, 70/100 на PS4, 73/100 на Xbox One и на портативной консоли Nintendo Switch.

В 2011 году вышел сиквел Red Faction: Armageddon, четвертая по счету часть серии, события игры происходили спустя 45 лет после событий Guerrilla. Проект был выполнен в коридорном сеттинге подземелий Марса. Игра получила средние оценки от прессы, а компания THQ объявила о том, что Red Faction: Armageddon стал финансовым провалом.

С тех пор не выходила ни одна игра серии. Но в сети были замечены концепт арты новой Red Faction. Работы принадлежат одному из художников студии Deep Silver. На концепт-артах изображена сцена с восстанием в которой фигурирует логотип из Guerrilla, и некоторые локации не встречающиеся ранее в серии.

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Все указывает на то, что в разработке находится прямой сиквел Red Faction: Guerrilla. Поскольку официальной информации касательно проекта еще нет, можно сделать вывод, что игра в данный момент находится на самом раннем этапе разработки. Игры серии разрабатывались студией Volition, но ее закрыли в рамках реструктуризации в августе этого года. Разработкой игры занимается одна из студий принадлежащих шведской компании Embracer Group, возможно английская студия Deep Silver Dambuster, разработчики Dead Island 2.