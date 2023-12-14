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Yuri_Grant
Бывший сотрудник Rockstar объяснил, почему компания выпускает ПК-версии игр позже консольных
Майк Йорк работал в компании почти 6 лет. Он создавал анимации к Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2

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Rockstar анонсировали Grand Theft Auto VI на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S, игра выйдет в 2025 году. ПК-версия, предположительно, появится через год после релиза на консолях. Rockstar Games всегда выпускает свои проекты сначала на консолях, а версии для персональных компьютеров выходят позднее. Grand Theft Auto IV вышла на Xbox 360 и PlayStation 3 - 29 апреля 2008 года, релиз ПК-версии состоялся в декабре того же года. Релиз Grand Theft Auto V на Xbox 360 и PlayStation 3 состоялся 17 сентября 2013 года, на консолях восьмого поколения PlayStation 4 и Xbox One игра вышла 18 ноября 2014 года, а ПК-версия появилась 14 апреля 2015 года (порт версии 2014 года). Red Dead Redemption II выпустили 26 октября 2018 на PlayStation 4 и Xbox One, 5 ноября 2019 вышла ПК-версия. Как видно из этих данных, портирование проектов на персональные компьютеры занимает у разработчиков около года.

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Майк Йорк, бывший сотрудник Rockstar Games, занимавший должность аниматора в компании с 2012-го по 2017-й год включительно, и принимавший участие в создании GTA 5 и RDR2, рассказал почему Rockstar откладывают релиз ПК-версий своих проектов. На YouTube-канале York Reacts Майк объяснил как разрабатываются игры в компании Rockstar Games. 

По словам Майка, компания ставит в приоритет консольные версии потому, что они лучше продаются. В прошлом, Rockstar получали самую большую часть прибыли от релизов на Playstation. Соответственно разработчики фокусировались на версии для этой консоли, она была основной. На Xbox портировали именно PS-версию игры. 

После релиза проекта на консолях, разработчики могли полностью сосредоточиться на ПК-версии. Железо консолей сильно ограничивало графические возможности движка Rage. Однако этих ограничений нет на ПК, поэтому разработчики могли реализовать то, от чего ранее отказывались. Таким образом, работа над ПК-версиями больших проектов предполагает большую творческую свободу, и соответственно занимает больше времени. 

Что касается оптимизации, то обе консоли - PlayStation и Xbox, имеют схожую архитектуру, соответственно работа по оптимизации требует немного времени. Но конфигураций ПК существует масса, разработчикам нужно учесть большинство параметров и проводить очень много тестов на разном железе, выявляя проблемы и устраняя их, на что очевидно уходит не один месяц.

Майк приводит в пример Batman Arkham Knight от Rocksteady Studios, игру сняли с продаж из-за очень плохого качества порта на ПК. Разработчики исправили почти все проблемы за несколько месяцев, но было уже поздно, ПК-версия игры провалилась в финансовом плане. Все что нужно было сделать разработчикам, это не выпускать проект в таком сыром виде, а отложить релиз на эти несколько месяцев, исправить ошибки, и выпустить Arkham Knight в хорошем техническом состоянии. С большой долей вероятности, издатель пошел бы навстречу Rocksteady в этом вопросе, ведь речь шла бы о прибыли от флагманского, на тот момент, проекта Warner Bros Games. 

Майк утверждает, что разработчики из Rockstar, стараются не допускать таких ошибок и качественно переносить игры на ПК - "разработчики [Rockstar] хотят сделать порт на ПК как можно лучше" - говорит он. На это требуется много времени, особенно учитывая, что команда разработчиков недостаточно большая.

Согласно данным портала PC Gamer, над  GTA 5 работало около 1000 человек, а разработка Red Dead Redemption 2 велась коллективом в 2000 человек (в создании Red Dead Redemption 2 участвовали все подразделения компании Rockstar Games по всему миру). Это очень большой штат сотрудников, но учитывая технические особенности движка Rage, качество проработки деталей и огромный масштаб этих игр, не удивительно, что Rockstar не может вести разработку консольных и ПК версий своих игр отдельно и одновременно.

Судя по данным с ресурса The Know, разработка Grand Theft Auto VI, началась в 2018 году, полный цикл разработки займет около 7-ми лет (если игра выйдет в 2025 году) и еще примерно год для релиза на ПК. Это вполне нормально для игр Rockstar, к примеру Red Dead Redemption 2 создавался на протяжении 8-ми лет. 

На данный момент ПК - как платформа набирает популярность, подтверждением тому служат ежегодные релизы эксклюзивов Sony Playstation в Steam. Пиковый единовременный онлайн GTAV в Steam составил 364 548 игроков. Если в прошлом ПК не являлся приоритетной платформой для Rockstar, то сейчас ситуация могла измениться, особенно учитывая не самый удачный старт консолей текущего поколения (продажи Xbox Series значительно уступают PS5). Но этот факт не означает, что разработчики поторопятся выпускать GTAVI на ПК, им по прежнему понадобится много времени на доработку и оптимизацию игры. Однако сомневаться в том, что игра выйдет на персональных компьютерах, не приходится.

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