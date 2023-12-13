Выставка проводилась ежегодно на протяжении 25-ти лет.

Крупнейшая выставка электронных развлечений E3 (Electronic Entertainment Expo), больше не будет проводиться, это решение было принято американской ассоциацией производителей ПО и компьютерных игр ESA (Entertainment Software Association).

реклама

Такое решение не было неожиданностью, особенно учитывая тот факт, что шоу не проводится уже два года.

В 2020 году E3 отменили из-за пандемии. Последнее мероприятие состоялось в 2021 году, тогда в связи с пандемией выставка проводилась онлайн - в первый и последний раз.

Выставка была отменена и в 2022 году, поскольку организаторы долгое время не могли решить в каком формате она пройдет. Но ESA обещали, что E3 состоится в 2023 году в гибридном, физическом и цифровом виде. Однако в марте этого года стало известно, что выставка снова не состоится - крупнейшие издатели отказались принимать в ней участие. Мероприятие Summer Game Fest, которое проводится с 2020 года журналистом Джеффом Кейли (Geoff Keighley), стало полноценной заменой E3.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Первая выставка Electronic Entertainment Expo состоялась в мае 1995 года, в здании Los Angeles Convention Center (конференц-центр Лос-Анджелеса), который, как правило, был местом проведения конференции в последующие годы. Организаторы не были уверены в том, насколько успешным будет проект, но к концу мероприятия они забронировали большую часть помещений в Конференц-центре и приняли более 40 000 посетителей. После первого года своего существования E3 уже считалась крупнейшим событием в индустрии видеоигр.