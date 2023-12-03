Анонс трейлера уже бьет рекорды в социальных сетях

Компания Rockstar Games объявила точную дату и время показа дебютного трейлера Grand Theft Auto 6. Анонсирующий трейлер будет представлен во вторник 5 декабря в 17:00 МСК. Информация касательно трейлера появилась на официальной странице компании в Twitter/X, сообщение сопровождалось изображением.

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За сутки это сообщение набрало огромную популярность. На данный момент у публикации Rockstar 145 миллионов просмотров и 1.8 миллионов лайков, что является рекордом и делает этот пост самым популярным постом на тему видеоигр в истории платформы.

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Это только анонс трейлера, резонно предположить, что сам трейлер вызовет у сообщества гораздо больший интерес. До релиза GTA 6 еще далеко, а игра уже ставит рекорды. Релиз проектов компании Rockstar, это всегда громкое событие, но как видно из показателей представленных выше, ажиотаж вокруг Grand Theft Auto 6 достигает масштабов невиданных ранее.