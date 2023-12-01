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Yuri_Grant
Опубликован первый трейлер фильма "Фуриоса"
Фильм является спин-оффом серии "Безумный Макс" и приквелом "Безумный Макс: Дорога ярости".

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Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фильма Furiosa (Фуриоса: Хроники Безумного Макса). Фильм является приквелом высокооцененного роад-муви боевика Mad Max: Fury Road (Безумный Макс: Дорога ярости) вышедшего в 2015 году.

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Легендарный и бессменный режисер, а также один из авторов серии Mad Max - Джордж Миллер (George Miller) и в этот раз занял режиссерское кресло. Это несомненно говорит о высоких ожиданиях от фильма со стороны поклонников франшизы, среди которых представители нескольких поколений, поскольку первый фильм серии, с Мелом Гибсоном (Mel Gibson) в главной роли, был снят в далеком 1979 году.

Трейлер был представлен в ходе презентации, на которой присутствовал режиссер Джордж Миллер, и актеры главных ролей. Роль молодой Фуриосы исполнила актриса Аня Тейлор-Джой (Anya Taylor-Joy) известная по сериалу Peaky Blinders (Острые козырьки), фильмам Split (Сплит), Marrowbone (Обитель теней) и The Northman (Варяг), а также озвучкой Принцессы Пич в компьютерно-анимационном фильме The Super Mario Bros. Movie (Братья Супер Марио в кино). Актер Крис Хэмсворт (Chris Hemsworth) исполнил роль безумного и жестокого Варлорда Дементуса, который является лидером "Орды Байкеров".

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Фильм появится на больших экранах 22 мая 2024 года.

#warner bros. #трейлер #киноиндустрия #mad max #безумный макс #fury road #дорога ярости #кино 2024 #furiosa #джордж миллер
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