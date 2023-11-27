Deep Down не является приоритетом, но компания не исключает возможность возобновления разработки игры.

В феврале 2013 года, на мероприятии PlayStation Meeting, где устроили дебют PlayStation 4, компания Capcom представила новый движок Panta Rhei, а также первую игру на этом движке Deep Down. Проект напоминал игры серии Souls (Demon's Souls, Dark Souls) от FromSoftware, только с некст-ген графикой.

реклама





Deep Down так и не вышел, а в своих новых проектах Capcom использует движок RE Engine. Логично предположить, что проект полностью закрыт. Но это не так.

В конце 2019 года, продюсер игры Ёсинори Оно (Yoshinori Ono), сказал издательству Eurogamer о том, что команду, которая вела разработку игры распределили по другим проектам. Тем не менее компания Capcom продолжает обновлять торговую марку Deep Down, поскольку верит в возрождение этого проекта. В ноябре этого года Capcom обновила торговую марку Deep Down, уже в четвертый раз за весь период существования бренда.

На Tokyo Games Show 2013 была представлена демоверсия Deep Down. После этого показа, разработчики еще некоторое время работали над игрой, и успели расширить концепцию. Capcom располагает не малым количеством наработок по данному проекту, и без проблем сможет возобновить разработку. Но очевидно, что Deep Down не является приоритетной игрой, поскольку это новый IP (Intellectual property - интеллектуальная собственность), а студии сейчас заняты разработкой проектов относящимся к популярным игровым сериям.

Сейчас внутренние студии Capcom ведут разработку новой номерной Reident Evil, и вполне вероятно, ремейка Reident Evil Code: Veronica, а также Dragon’s Dogma 2 и новыми играми в сериях Monster Hunter и Onimusha. Из финансового отчета компании, представленного в октябре, стало известно, что у Capcom есть крупный не анонсированный проект, который должен выйти в 2023 финансовом году (конец марта 2024 года). Скорее всего, компания анонсирует эту игру в декабре на The Game Awards.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



