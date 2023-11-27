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Yuri_Grant
Тестировщик Capcom обнародовал первые детали ремейка Resident Evil CODE: Veronica
В раннем билде игры, присутствует пролог и несколько первых локаций.

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Поклонники Resident Evil, активно обсуждают вероятность выхода ремейка Resident Evil Code: Veronica, эта часть считается одной из лучших в серии. 

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Resident Evil Code: Veronica, четвертая по счету, но не номерная часть серии, хотя она является прямым сиквелом оригинальной трилогии. Игра разработана и издана японской компанией Capcom в 2000 году, первоначально являлась эксклюзивом Dreamcast, консоли от SEGA. Сюжет рассказывает о событиях, произошедших спустя 3 месяца после уничтожения города Раккун-Сити, напрямую продолжая истории Клэр Редфилд, Криса Редфилда и Альберта Вескера. 

Resident Evil Code: Veronica является полноценной игрой из основной линейки, исходя из этого, можно сделать вывод, что вероятность выхода ремейка довольно высока.  Летом текущего года продюсер франшизы Resident Evil Масачика Кавата частично подтвердила это. В рамках пресс-тура анимационного фильма Resident Evil: Death Island, ей был задан прямой вопрос касательно планов Capcom на ремейк Code Veronica. Кавата не дала прямого ответа, но не стала ничего категорично отрицать и подчеркнула важность игры для всей франшизы. 

Совсем недавно стало известно, что ремейк уже находится в разработке. Один из тестировщиков Capcom слил в сеть первую информацию о проекте. Автор утечки утверждает, что является сотрудником подразделения, работающего над отладкой и проверкой всех проектов, разрабатываемых студией. Команда, частью которой он является, проверяла раннюю сборку ремейка Resident Evil Code: Veronica, в которой присутствовали новые игровые механики.

В игре, в отличие от оригинала, будет пролог, события которого происходят в офисном здании, принадлежащем корпорации Umbrella, где Клэр Редфилд пытается найти своего брата Криса. Это обучающая часть, в которой игрок, управляя Клэр, исследует офисы. Впоследствии ее схватит спецназ корпорации, и отправит на остров Рокфорт. 

Клер приходит в себя в тюремной камере, но охранник освобождает ее. Тюремная локация в ремейке имеет больший размер, чем в оригинале. В одной из камер Клэр встречает Стива, и освобождает его. После этого персонажи попадают в безопасную комнату для сохранений. С этого момента у игрока появляется возможность переключаться между персонажами, каждый из них обладает уникальным набором навыков. Клэр владеет ножами и точнее стреляет, может смешивать травы, видеть скрытые предметы и давать подсказки во время прохождения головоломок. Стив стреляет не так точно, но он может вести огонь из двух видов оружия одновременно, также он быстрее бегает, владеет навыками скрытности и знает некоторые пароли.

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Ждать ремейк Resident Evil CODE: Veronica раньше 2025 года точно не стоит, поскольку следующей игрой серии, которую выпустит Capcom, будет номерная Resident Evil, продолжающая сюжет Resident Evil VIIIage.

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